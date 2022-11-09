Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" mesajı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, Atatürk'ün milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik ettiğini belirtti.

Atatürk'ün icraatları ve karakter özellikleri ile bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanan bir lider olduğunu aktaran Yıldırım, 10 Kasım'ın, Atatürk'ün fikirlerini, eserlerini ve fedakarlıklarını anlama günü olarak idrak edildiğini vurguladı.

Atatürk'ün en büyük idealinin, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu bildiren Yıldırım, şunları kaydetti: "Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine bağlı kalarak, ülkemizi güçlendirmek, milletimizi barış, huzur, güven ve refah içinde yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

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