Tekirdağ'da polisten kaçan 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı, zanlıların evlerinde uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bir otomobili takibe aldı.

Şüpheliler takip edildiklerini anlayınca otomobilin camından dışarıya bir poşet attı. Polis, poşette satışa hazır 90 fişek eroin ele geçirdi. Daha sonra şüpheliler E.S.G. ve B.K. evlerinde yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada satışa hazır 15 gram eroin, uyuşturucu yapımında ve satışında kullanılan cam tüp, hassas terazi, alüminyum folyo ve 2 ruhsatsız tabanca ile mühimmat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden arandığı öğrenildi.

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