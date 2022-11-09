Marmaraereğlisi'nde yapılacak ilkokul için temel atma töreni düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi ilçesinde yapılacak Nizamettin Demirdöven İlkokulu için temel atma töreni gerçekleştirildi.

2019 yılındaki depremde hasar gören ve öğrencilerin eğitimine çevre okullarda devam ettiği Nizamettin Demirdöven İlkokulu, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ve Marmaraereğlisi Belediyesi ile imzalanan protokol gereğince yeniden inşa ediliyor.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, hiç kimsenin okulların yıkılmasını tasvip etmeyeceğini söyledi.

Yapılacak okulun, daha güvenli bir bina olarak çocukların ve öğretmenlerin hizmetine sunulacağını ifade eden Vali Yıldırım, "Ailelerimiz güvenli bir şekilde çocuklarını okullarına gönderebilecekler, gözleri arkada kalmayacak. İnşaatı çok güzel bir şekilde devam eden bu okul ümit ediyorum ki inşallah yıllar boyu burada eğitime hizmet edecek. Arzumuz uzun süreli, dayanıklı binalar yapmak. Hepimizin bildiği gibi memleketimizde depremler eksik olmuyor. Bizim bunlara her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Halit Eren ise Nizamettin Demirdöven İlkokulunun yıkım kararının çıktığını ve bu yıkım işleminin yapıldığını anımsatarak, "Okul yine eski ismi ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek. Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı tip projeleri kapsamında, 24 derslikli bir ilkokul olarak yaptırılacaktır. 24 dersliğin yanı sıra konferans salonuyla, çok amaçlı salonuyla, beceri atölyeleriyle, yemekhaneleriyle ve geniş teneffüs alanlarıyla inşallah bölgenin güzide bir eğitim kurumu olacaktır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hikmet Ata ise okulun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, "Depremde hasar gören ilkokulumuz, öğrencilerimiz için büyük bir tehdit oluşturmaktaydı. Bu kapsamda okulumuzu daha dayanaklı hale getirmek öğrencilerimize daha sağlıklı koşullarda eğitim sunmak, elzem bir ihtiyaç haline geldi. Bizlerin en büyük görevi geleceğimizi ellerinde tutan kıymetli gençlerimize iyi bir eğitim olanağı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Ardından okulun temel atma töreni yapıldı.









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