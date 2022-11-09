Tekirdağ'da 2 bin 180 litre kaçak içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir iş yerinde kaçak üretilen 2 bin 180 litre içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vakıflar Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

2 bin 180 litre şarap bulunan iş yerinin sahibi M.T. gözaltına alındı.



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