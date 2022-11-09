Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim T. idaresindeki 34 TV 6669 plakalı dorse ve 34 EL 3469 plakalı çekici, Marmaracık Mahallesi Çevre Yolu girişinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzere kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü İbrahim T. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



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