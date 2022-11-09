Tekirdağ'da şehit ve gazi çocukları fidan dikti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan ormanda şehit ve gazi çocukları güvenlik güçleriyle beraber fidanları toprakla buluşturdu.

Banarlı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin şehit ve gazi aileleriyle bir süre sohbet etti.

Daha sonra şehit ve gazi çocukları ile güvenlik güçleriyle birlikte 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Selami Sayın tarafından dua edilmesinin ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

















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