Tekirdağ'da bir iş yerinde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Z.Ö, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde K.D'ye ait iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

Ardından iş yerinde yangın çıkaran Z.Ö ve yakınları ile iş yerinde çalışan V.K'nin yakınları arasında kavga çıktı.

Kavgada bir kişi hafif yaralandı. Bu esnada olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis olayla ilgili Z.Ö'yü gözaltına aldı. Şüphelinin, yangını, iş yerinde çalışan V.K'nin kızıyla kaçtığı iddiasıyla yakmaya çalıştığı öğrenildi.





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