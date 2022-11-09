Trakya'daki KYK yurtlarında deprem tatbikatları yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da AFAD ve Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü işbirliğinde öğrenci yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı gerçekleştirildi.

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesindeki kız öğrenci yurdunda, AFAD araçlarından çalan sirenlerin ardından yurtta kalan öğrenciler bulundukları yerlerde "çök, kapan ve tutun" yöntemini uyguladı, ardından yurdun bahçesindeki toplanma alanında bir araya geldi.

AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal ve AFAD ekipleri, öğrencilere deprem anında yapılması gerekenleri anlattı.

Tatbikata, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, mahalle afet gönüllüleri acil müdahale ekibi ve yurt çalışanları katıldı.

Öğrencilerden Ezgi Bektaş, AA muhabirine, tatbikatın yararlı olduğunu belirtti.

Kosova uyruklu öğrencilerden Gizem Pala da sirenleri duyduktan sonra "çök, kapan ve tutun" yöntemini uyguladıklarını ifade etti.

Dışarıda güvenli alanda toplandıklarını anlatan Pala, "Benim ülkemde böyle bir şey yok, ilk defa şahit oluyorum." diye konuştu.

- Tekirdağ ve Kırklareli'nde de tatbikat yapıldı

AFAD Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrenci yurdunda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği "deprem oluyor" anonsları yapıldı.

Öğrenciler "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulamalarının ardından "deprem bitti" anonsuyla bahçeye çıktı.

AFAD İl Müdürü Recep Erol, burada yaptığı konuşmada, herkesin deprem konusunda tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Erol, depremlerin Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirterek, "Yapılan tatbikatlar herkesin depremlere hazırlıklı olması konusunda faydalı oluyor. Farklı kurumlarla zaman zaman tatbikatlarımızı yapıyoruz. Bugün de öğrencilerle bir tatbikat yaparak onları bilgilendirdik. Cumartesi günü de ülke genelinde tatbikatımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Kırklareli'nde de KYK yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı gerçekleştirildi.



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