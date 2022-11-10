Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Otomobildeki 5 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü O.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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