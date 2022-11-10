Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Hayrabolu ilçesinde törenle anıldı.

Hayrabolu Belediyesi bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Eyüp Fırat, Garnizon Komutanı Albay İlyas Akay ve Belediye Başkanı Osman İnan'ın çelenk sunması ve saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.

Sadi Kıyak Öğretmenevi konferans salonunda İhsan Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Simten ve Ataman Özbay Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan anma programında, öğrenciler şiir okudu ve "10 Kasım" adlı oratoryo gösterisi sundu.

Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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