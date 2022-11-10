Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Şarköy ilçesinde törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Alpay Var , Cumhuriyet Savcısı Vekili İlyas Demiralp, Jandarma Komutanı Hasan Doğan, Garnizon Komutanı Uğur Tanrıverdi, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Bahattin Aydın, Emniyet Müdürü Akın Şahbaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Şarköy Halk Eğitim Merkezi salonunda devam eden programda öğrencilerin hazırladığı "10 Kasım" temalı gösteriler yapıldı ve yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.





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