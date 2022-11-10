Tekirdağ'da 2,5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçak üretilen 2,5 ton etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iki depo ve bir iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda kaçak üretilen ve satışa hazır hale getirilmiş 2,5 ton etil alkol, çok sayıda alkol kiti, sahte etiket, plastik bidon ve kapağı ile plastik tüp şişeler bulundu.

Bir şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.



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