Tekirdağ'da "Bir Parçamız Atatürk" resim sergisi açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Bir Parçamız Atatürk" resim sergisi açıldı.

Üniversitenin Plastik Sanatlar Topluluğuna üye öğrenciler, fakültenin Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahpeyker Yönsel koordinatörlüğünde, Atatürk resimleri yaptı.

Öğrencilerin yaptığı 40 eser, Rektörlük fuayene alanındaki açılışın ardından beğeniye sunuldu.

Doç. Dr. Yönsel, AA muhabirine, öğrencilerin çok güzel eserler ortaya çıkardığını söyledi.

Anlamlı bir günde güzel bir sergi açılışı yaptıklarını dile getiren Yönsel, "Sergimizi ortaya çıkarmak için 40 öğrenciyle çalıştık. Bu eserleri ortaya çıkarmak aylarca sürdü. Atatürk fotoğrafları ve o fotoğrafların hikayeleri üzerinden bu güzel resimler ortaya çıkarıldı. Herkesin gelip bu sergiyi görmesi gerekiyor. Birbirinden anlamlı, güzel resimler var." dedi.

Plastik Sanatlar Topluluğu Başkanı Elif Özkan da serginin kendileri için çok anlamlı olduğunu aktardı.

Atatürk resimlerini tuvale yansıtmanın gurur verici olduğunu ifade eden Özkan, "Yaptığımız resimlerle bugünü daha da anlamlı kılmak istedik. Herkes Atatürk hakkında, hikayesi olan resimleri duygulanarak yaptı." diye konuştu.

Öğrencilerden Mine Arabalı ise resimde Atatürk'ün tarıma ve çiftçiye verdiği önemi ön plana çıkarmaya çalıştığını belirtti.



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