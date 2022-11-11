Tekirdağ'da 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde bazı adreslerde yapılan aramalarda 15 gram skunk, 120 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 945 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.D, S.Y. ve A.F.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.







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