Namık Kemal Üniversitesi'nde "Türk Müziği Saz Eserleri" konseri düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından "Türk Müziği Saz Eserleri" konseri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlüğün konferans salonunda düzenlenen konserde solist olarak keman icrasında Öğretim Görevlisi Dr. Haluk Bükülmez, ud icrasında Doç. Dr. Arda Göksu ve kanun icrasında Öğretim Görevlisi Anıl Nejat Sekmen yer aldı.

13 bestekara ait 15 seçkin eserin seslendirildiği Türk Müziği Saz Eserleri konserinde yegâh, ferahfeza, sultan-ı yegah ve nihavend olmak üzere 4 makamda peşrev, saz semai, longa, sirto ve oyun havası olmak üzere de 5 farklı formda eserler seslendirildi.

Konserin ilk kısmında 12 eser icra edilirken, solist Bükülmez'in keman ile geçiş taksiminin ardından nihavend makamında 3 eser daha icra edildi.

Konseri akademik ve idari personel, öğrenciler ve sanatseverler izledi.

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