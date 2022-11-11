Tekirdağ'da özel gereksinimli çocuklara bebek kütüphanesinde eğitim veriliyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oluşturulan bebek kütüphanesinde özel gereksinimli çocuklara fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamlayıcı eğitimler veriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılması için başlatılan çalışma kapsamında Kapaklı Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bebek kütüphanesi oluşturuldu.

Kütüphanede küçük yaşta çocukların çeşitli etkinliklere katılmasının yanı sıra özel gereksinimli çocuklara da uzman eğitmenler tarafından fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamlayıcı eğitimler veriliyor.

Veliler de eğitimler esnasında çocuklarının yanında yer alıyor.

Bebek kütüphanesine özel gereksinimli oğluyla gelen Hasan Kaya, AA muhabirine, eğitimlerin verimli geçtiğini söyledi.

Velilerden Sevgi Karaca da çocuğunun eğitimlerden büyük fayda gördüğünü dile getirdi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, bebek kütüphanesini "Bebekler kütüphanede emekler" sloganıyla hizmete açtıklarını söyledi.

Çocuklara uzman eğitmenler tarafından eğitildiğini aktaran Çetin, "Ücretsiz olarak hayata geçirdiğimiz bu uygulama çok beğenildi. İnşallah ailelerimizin çocuklarına verdikleri eğitimlere bir nebze de olsa katkı sağlamış oluruz." diye konuştu.

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