Malkara'da yağmur duası yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde devam eden kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıldı.

Karaiğdemir Mesire Alanı'nda yağmur ve şükür duası programı düzenlendi.



Karaiğdemir, İshakça, Evrenbey, Kırıkali, Karamurat, Yörük, Hacısungur, Hereke, Kermeyan mahalle muhtarları tarafından, Karaiğdemir Baraj Sahası Köyleri Sulama Kooperatifi'nin katkılarıyla organize edilen programa, Malkara Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner de katıldı.

Yağmur ve şükür için bir araya gelenler, mahalle imamı öncülüğünde dualar okudu.

Belediye Başkan Vekili Güner, duaların kabul olmasını dileyerek, "Çiftçilerimizin ihtiyacı olan yağmurun hayırlısıyla yağmasını temenni ederiz." dedi.

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