Tekirdağ'da define arayan 5 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, dedektörle define aradığı tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naip Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, A.A, G.T, C.E, T.K. ve H.B'nin, yıkılmış evlerin içerisinde dedektör ile define aradığını belirledi.

Şüphelilerin kullandıkları araçta 2 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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