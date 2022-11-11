Çorlu'da elektrik direğinin dibindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazımiye Mahallesi'nde bir elektrik direğinin dibindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrası, soğutma çalışması yapıldı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.