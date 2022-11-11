Tekirdağ'daki kazada yaralanan 5 yaşındaki çocuk, 11 gün süren yaşam savaşını kaybetti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 31 Ekim'de kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu yaralananlardan 5 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki Kahraman Kurarer, tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

- Olay

31 Ekim'de B.D. idaresindeki 59 AFY 160 plakalı kamyonet, Sarılar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarpmış, kamyonetteki 8 kişi yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gizem Kurarer (24) ile 6 aylık bebeği Nisa Nur hayatını kaybetmişti.

Yaralanan kamyonet sürücüsü B.D, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.









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