Tekirdağ'daki kazada yaralanan 5 yaşındaki çocuk, 11 gün süren yaşam savaşını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 31 Ekim'de kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu yaralananlardan 5 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki Kahraman Kurarer, tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
- Olay
31 Ekim'de B.D. idaresindeki 59 AFY 160 plakalı kamyonet, Sarılar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarpmış, kamyonetteki 8 kişi yaralanmıştı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gizem Kurarer (24) ile 6 aylık bebeği Nisa Nur hayatını kaybetmişti.
Yaralanan kamyonet sürücüsü B.D, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.