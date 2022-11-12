Tekirdağ'da 6 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Çerkezköy ve Saray ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 40 gram eroin, 75 gram metamfetamin, 13 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B.A, R.D, F.A, C.B, Ö.L.K. ve E.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.













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