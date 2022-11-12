Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

S.D. idaresindeki 50 ACU 279 plakalı kömür yüklü tır, Muratlı Caddesi'nde kavşaktaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kaza nedeniyle kömür çuvalları yola döküldü. Çevredekilerin ihbarı üzere kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre duran trafik akışı, kara yolunda temizlik yapılması ve tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.