TÜBİTAK 2204 Proje Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler Vali Yıldırım'ı ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - TÜBİTAK 2204 Proje Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü olan ortaokul öğrencileri, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Şevval Vidinlioğlu, Sıla Sağlam ve Zeynep Uzun, TÜBİTAK 2204 Proje Yarışması için "Bitkisel Kökenli Doğal Böcek İlacı Geliştirilmesi" projesinin hazırladı.

Öğrencilerin hazırladığı proje biyoloji dalında üçüncü oldu.

Vali Yıldırım, öğrencileri tebrik ederek, hediye takdim etti.

Öğrencilere ziyaretleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da eşlik etti.

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