Tekirdağ'da 111 litre sahte içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir evde 111 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Karaağaç Mahallesi'nde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine bir evde arama yaptı. Aramada, 111 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi A.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.









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