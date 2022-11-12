Tekirdağ'da kömürlükte başlayıp yanındaki eve sıçrayan yangın söndürüldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde bir kömürlükte başlayıp yanındaki eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.



Yeşiltepe Mahallesi'nde M.A'ya ait kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangının yanındaki evin çatısına sıçraması üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle kömürlük kullanılamaz hale geldi, evin çatısında hasar oluştu.









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