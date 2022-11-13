Tekirdağ'ın kurtuluşunun 100. yılı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tarihi Valilik binası önündeki törende, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Yıldırım, şeref defterini imzaladıktan sonra, Milli Mücadele yıllarında önemli mücadeleler verildiğini söyledi.

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlandığını belirten Yıldırım şöyle konuştu:

"Milletimiz yaşanan işgallere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış, Kurtuluş Savaşı’nda maddi ve manevi tüm varlığıyla topyekun mücadele eden milletimiz vatanımızı işgalinden kurtarmıştır. Kurtarılan vatan toprakları içerisinde Marmara’nın incisi Tekirdağ'ımız da vardı. 1922 yılı kasımında Tekirdağ’ın tüm ilçeleri özgürlüğüne kavuşmuştu. Bağımsızlık duygusu, yüreklerdeki vatan sevgisi, milli birlik, beraberliğimiz ve yapılan fedakarlıklar düşman işgalinden kurtulmamızı sağlamıştır. Bu duygu ve düşünce daim oldukça ülkemize yöneltilen her türlü tehdit sonuçsuz kalacak, insanlarımız bu topraklar üzerinde ebediyen özgür, huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdüreceklerdir."

Albayrak da Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un kutlama mesajının okunduğu törene, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, siyasi parti temsilcileri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Bölge Adliyesi Kurucu Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, kurum temsilcileri, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler de katıldı.

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