Tekirdağ'da asayiş uygulamasında uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde asayiş uygulamasında üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'nde 3 şüphelinin üst ve bölgede yapılan aramalarda, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

N.S. ve G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.