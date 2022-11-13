Tekirdağ'da kiraladığı villada Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi'nde kiralık bir villada kenevir yetiştirildiği bilgisini alan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri villaya baskın düzenledi.

İki katlı villada arama yapan ekipler, evin ikinci katının Hint keneviri yetiştirilen seraya dönüştürüldüğünü belirledi.

Saksılar içine hazırlanmış özel düzeneklerde toplam 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili K.B. gözaltına alındı.





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