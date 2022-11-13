Tekirdağ'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kortej düzenlendi, Türk Hava Kurumu (THK) motorlu yamaç paraşütü gösterisi yapıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve Köprübaşı mevkisinden başlayan korteje katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla Sahil dolgu alanına kadar yürüdü.
Bazı vatandaşlar ise kaldırımda, yürüyüşe katılanları alkışlayarak, destek verdi.
Korteje, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Sahil dolgu alanında ise THK motorlu yamaç paraşütçüleri açtıkları Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile gösteri yaptı.