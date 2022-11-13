GÜNCELLEME - Tekirdağ'da villada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kiraladığı villada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşmeli Mahallesi'ndeki villaya baskın düzenledi.

Yapılan aramada, villanın ikinci katının özel düzeneklerle Hint keneviri yetiştirilen seraya dönüştürüldüğü belirlendi. Villada, saksılar içinde 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.B, ifade işleminin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

K.B'nin villayı 2 ay önce kiraladığı öğrenildi.

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