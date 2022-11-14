Tekirdağ'da 600 kişi SİBERAY programı kapsamında bilgilendirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi, manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde 600 kişi bilgilendirildi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince bir AVM içerisinde açılan stantta, vatandaşlara güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, siber suç ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.
Etkinlikte, bilgilendirici broşürler dağıtıldı, bilgi yarışması düzenlendi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.