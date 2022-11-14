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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'ın maskotu "Leylek Yaşar" genel sağlık kontrolünden geçirildi

AA

Tekirdağ'ın maskotu "Leylek Yaşar" genel sağlık kontrolünden geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kentin maskotu haline gelen leylek Yaşar'ın vücudunda oluşan yaralar tedavi edildi.

Geçen yıl bahar aylarında havaların ısınmasıyla gelen bir leylek sürüsünden göç zamanı ayrılıp Tekirdağ'da yaşamaya başlayan ve Yaşar adı verilen leylek, iki buçuk yıldır kentin maskotu olmaya devam ediyor.

Vücudunda oluşan bazı yaraların tedavisi ve bacaklarına dolanan misinanın temizlenmesi için leylek Yaşar, Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi veterinerleri tarafından bakımevine götürüldü.

Leylek Yaşar'ın bacaklarına dolanan misina temizlendi, yaralarına gerekli bakım yapılarak tekrar doğaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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