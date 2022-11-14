Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Belediye Hizmet Binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Osman İnan, törende yaptığı konuşmada, "14 Kasım Hayrabolu'muzun gurur günüdür. Kurtuluşumuzun 100. yılıdır. Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Törende, Atatürk İlkokulu ve İhsan Korkmaz İlkokulu öğrencilerinden oluşan ekip, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunu temsili olarak canlandırdı.





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