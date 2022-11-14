Edirne'de 90 kilogram ağırlığında yayın balığı tutuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Edirne'de bir balıkçı yaklaşık 90 kilogram ağırlığında ve 2 metre boyunda yayın balığı tuttu.

On beş yıldır balıkçılık yapan Barış Bayırlı'nın, Edirne'deki Meriç Nehri'ne attığı oltasına yayın balığı takıldı.

Özel misina ve özel büyük çapari ile çektiği yayın balığını karaya çıkaran Bayırlı, yaklaşık 90 kilogram ağırlığındaki balığı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürerek satışa sundu.

Bayırlı, gazetecilere, yayın balığının lezzetli ve kılçıksız bir tür olduğunu belirterek, "Balıkçılarda, tezgahta kilogram fiyatı 120 lira civarında. Çok faydalı bir balık." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.