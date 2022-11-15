Tekirdağ NKÜ'de "Tekirdağ'ın Kurtuluşunun 100. Yılı" paneli düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tekirdağ Kültür, Tarih, Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Tekirdağ'ın Kurtuluşunun 100. Yılı" paneline katıldı.

İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Bozkurt, "Doğu Trakya'nın İtilaf Devletleri Tarafından İşgali", NKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Demirhan "Mili Mücadele Döneminde Tekirdağ" ve Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezai Öztaş "Doğu Trakya'nın ve Tekirdağ'ın Kurtuluşu" başlıklı sunum yaptı.

Vali Aziz Yıldırım da Tekirdağ'ın işgalden kurtuluşunun 100. yılını kutlayarak, paneli düzenleyenlere teşekkür etti.

Panele, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılara panel sonunda belgeleri takdim edildi.





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