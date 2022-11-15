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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kent Konseyi ve Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ) katkılarıyla "Tekirdağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı" sergisi açıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele" temalı hatıra pulları, tarihi Tekirdağ fotoğraflarının ve 110 yıl önceki Tekirdağ'ın 3D modeli yer alıyor.

Sergi 18 Kasım'a kadar açık olacak.

- MSC Grubu çalışanlar için "Bilek güreşi ve "futbol" turnuvası düzenledi

MSC Grubu çatısı altındaki şirketlerden MSC, Asyaport, Medlog Lojistik, Medlog Gemicilik personeli arasındaki dostluğu pekiştirmek ve motivasyonu arttırmak amacıyla "Bilek güreşi" ve "futbol" turnuvaları düzenlendi.

Türkiye'nin 9 şehrinden 81 personel bilek güreşi turnuvasına katıldı. Tekirdağ Asyaport Limanı'nda gerçekleşen final müsabakasında MSC Mersin Bölgesi personeli Sinan Yıldız, bilek güreşi turnuvasının şampiyonu oldu. Asyaport'ta yapılan futbol turnuvası karşılaşmalarında ise 24 takım mücadele etti.

Turnuvaya, 225 personel katıldı.

- Çorlu TSO'dan Rektör Şahin'e ziyaret

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çorlu TSO Başkanı Volkan ve Şahin görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, Volkan'a ziyaret için teşekkür ederek, üniversitenin hazırladığı "Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri" kitabını hediye etti.

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