Tekirdağ'da liselilerin ürettiği "enerji izleme modemi" kentteki 40 okula kuruldu

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TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde okullardaki reaktif ceza bedelinin ortadan kaldırılması amacıyla üretilen "enerji izleme modemi" kentteki 40 okula kuruldu.

Çerkezköy Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümü öğretmen ve öğrencileri bir süre önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yetkilendirmesiyle, okullarda reaktif ceza bedelinin (aktif elektrikten hariç, elektrik sisteminin şebekeden çektiği düzensiz güç bedeli) ortadan kaldırılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda üretilen ve geçen haziranda Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen AHİTEK isimli "enerji izleme modemi", kentteki 40 okulun kompanzasyon panolarına (enerji güç katsayısını düzeltmek için gereken pano) yerleştirildi.

Öğrencilerin kurduğu sistem üzerinden okullardaki kompanzasyon panolarının enerjileri bilgisayar üzerinden takip ediliyor.

Öğrenciler bu çalışmalarıyla hem reaktif güç (Bir cihazdan geçen akım, gerilim arasındaki faz farkı) tüketiminin önüne geçiyor hem de mesleki tecrübe edinirken, okul harçlıklarını da kazanıyor.

- "Elektrik panoları öğrencilerin yaptığı modemlerle online izleniyor"

Okulun Elektrik Elektronik Teknolojileri Alan Şefi Can Göydağ, AA muhabirine, döner sermaye çalışmaları kapsamında il genelindeki okullarda kompanzasyon panolarının bakım, onarım ve revizyon işlemlerini öğrencilerle yaptıklarını söyledi.

Göydağ, İstanbul ve Tekirdağ İl Milli Eğitim müdürlüklerinin enerji birimleri koordinasyonunda Türkiye genelinde bir çalışma yapıldığını belirterek, "Biz de buradan arkadaşlarımızla İstanbul'a gidip eğitim aldık. Daha sonra yaklaşık 40 okulumuz için bu çalışmayı gerçekleştirdik." dedi.

Enerjinin birden fazla formda şebekeden çekildiğini ve burada yükün dengesiz şekilde çekilmesinin elektrik hatlarında, üretim merkezlerinde kayıplara neden olduğunu aktaran Göydağ, yükün dengelenmesi sağlanmazsa elektrik faturalarına reaktif tüketim bedeli adı altında cezai işlem uygulandığını dile getirdi.

Göydağ, reaktif tüketim bedeli cezalarıyla karşılaşılmaması için sistemin sürekli takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Enerji izleme modemi olmayan kompanzasyon panoları sürekli takip edilmeli. Ceza veya sorunla karşılaşıldığında bunu dışarıdan çağırılan servisler çözüyor. Biz gerekli eğitimleri aldıktan sonra okullardaki bu kompanzasyon panolarını online nasıl izleriz diye düşündük. Bu kapsamda da gerçekleştirdiğimiz toplantılarda çeşitli fikirler sonucunda takip izleme yani online izleme modemleriyle 'biz bu işi çözebiliriz' dedik. Elektrik panoları öğrencilerin yaptığı modemlerle online izleniyor."

Göydağ, talep edilmesi halinde diğer kamu binalarının kompanzasyon panolarını da kontrol edebileceklerini dile getirdi.

- "Enerji verimini ölçmek için kurulan bir model"

Öğrencilerden Caner Sarı da derslerde gördükleri konuları uygulama imkanı bulduklarını söyledi.

"Enerji izleme modemi" sayesinde enerji verimliliğini bilgisayar üzerinden takip ettiklerini anlatan Sarı, "Enerji izleme modeli, enerji verimini ölçmek için kurulan bir model. Okullardaki kompanzasyon panolarının bakımlarını yapıyoruz. Bu panolara ürettiğimiz modemleri yerleştiriyoruz. Hem işi öğreniyoruz hem de el becerimizi geliştiriyoruz. Ekonomik olarak da bize katkısı oluyor." dedi.

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