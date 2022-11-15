Lezzetiyle ön plana çıkan "sarıkanat" Tekirdağ'daki tezgahlarda yerini aldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılan sarıkanat, lezzetiyle en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.

Sarıkanat, kentteki balıkçı tezgahlarında kilogramı 125 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, tezgahlarda balık çeşidinin artmaya başladığını söyledi.

Sezon başından itibaren balıkçının yüzünün palamutla güldüğünü anımsatan Pehlivanoğlu, "Bu sene balıkçı da vatandaş da palamuda doydu. Palamut hala var ama azalmaya başladı. Artık çinekop, sarıkanat, lüfer, mezgit, az da olsa hamsi ağlara takılıyor. Balık çeşidiyle birlikte bolluk da olursa bu da fiyatlara yansır ve vatandaşlarımız uygun fiyata balık yer. Bu sene bereketli bir sezon geçirmeye devam ediyoruz. Herkes denizden nasibini aldı." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların sarıkanata ilgisinin güzel olduğunu belirtti.

Palamuttan sonra sarıkanat ve lüferin tezgahlarda yerini almaya başladığını aktaran Erol, "Şimdi sarıkanatın lezzetli ve yağlı zamanı. Vatandaşlar ızgara veya fırında yaparak tüketiyor. Bunun yanında istavrit, hamsi ve uskumru da çıkıyor." diye konuştu.









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