Tekirdağ'da üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında 542 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa Otogarı'nda şüphelendikleri F.Ö'yü durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ve çantasında 542 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.













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