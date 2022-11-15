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Tekirdağ'da üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

AA

Tekirdağ'da üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında 542 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa Otogarı'nda şüphelendikleri F.Ö'yü durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ve çantasında 542 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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