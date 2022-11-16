Tekirdağ'da 10 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 3 ilçedeki bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 145 uyuşturucu hap,10 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.Ö, M.M, D.E, Y.E.A, Y.A, A.D, E.T, O.K, O.Ö. ve R.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.





























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