Hayrabolu Belediyesinden tekvandoculara malzeme desteği

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Belediyesince, ilçedeki tekvando kursuna malzeme yardımı yapıldı.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, belediye ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tekvando kursuna malzeme desteğinde bulunduklarını söyledi.

Hayrabolu Belediyesi olarak sporcuların her zaman yanında olduklarını ifade eden İnan, "Tekvando kursuna yüz koruma kask malzeme desteğinde bulunduk. Çocuklarımızın spor müsabakalarında aldıkları başarılar bizleri gururlandırıyor. Bizler de onlara her zaman destek veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Uğur Dura da desteklerinden dolayı Belediye Başkanı İnan'a teşekkür etti.

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