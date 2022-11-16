Tekirdağ'da yük taşıyan araçlar denetlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da il genelinde polis ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik drone destekli denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında yük taşıyan araçları kontrol etti.

Sürücülerin belgelerini inceleyen ekipler, tonaj, hız süresi, levha, yük muhafazalarını denetledi.

Dronenin kullanıldığı uygulamada, kırmızı ışıkta geçen ve tonajından fazla yük taşıyan kamyon sürücülerine para cezası uygulandı.

Şarköy ilçesinde de ekipler Karadeğirmen mevkisindeki kontrol noktasında denetim yaptı.













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