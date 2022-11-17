KOSGEB KOBİ Geliştirme Daire Başkanı Türkmen'den Vali Yıldırım'a ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) KOBİ Geliştirme Daire Başkanı Asım Türkmen, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım ve Daire Başkanı Türkmen bir süre görüştü.
Türkmen, KOBİ Geliştirme Daire Başkanlığının çalışmaları hakkında Vali Yıldırım'a bilgi verdi.
Vali Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş da yer aldı.