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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Saray Temsilciliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Saray Temsilciliği'nde gazilerle sohbet etti.

Ziyarette, Dernek Başkanı Hüseyin Taşkın, Yıldırım’a kalpak ve kravat hediye etti, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Altındal Derneği yöneticileri Demir Oğuz ve Necdet Yılmaz, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, üniversitenin yaptığı çalışmalar görüşüldü.

Rektör Şahin, ziyaretten dolayı Oğuz ve Yılmaz'a teşekkür etti.

- Süleymanpaşa'da "Gönül Belediyeciliği Sektör Buluşmaları"

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından "Gönül Belediyeciliği Sektör Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, emlak komisyoncuları ve gayrimenkul yatırım uzmanlarıyla bir araya geldi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, sektör temsilcilerinin sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini belirtti.

Sektör temsilcileriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini aktaran Yüksel, "Şehrimizin gelecek vizyonuna ilişkin proje ve hedeflerimizi anlattığımız, yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili bilgiler vererek karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğumuz sektör temsilcilerimizin önerilerini konuştuk. Bundan sonra da bu tür toplantılar düzenleyip, sektör temsilcileriyle bir araya gelmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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