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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesinde staj yapan öğrencilere "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" eğitimi verildi.

Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, stajyer öğrencilere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu eğitiminin çalışma hayatında olmazsa olmaz eğitimlerin başında yer aldığını söyledi.

Yüksel, "Söz konusu kanun ile çırak ve stajyerlerin kapsama dahil edilerek mesleki risklerden korunmaları ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları güvence altına alındı." ifadelerini kullandı.

- Çorlu Geçici Hayvan Bakımevi çalışmaları devam ediyor

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, sahipsiz hayvanların yanında olmak ve bakımlarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanların tedavisinin ve bakımının yapıldığı Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde geçen ay çeşitli nedenlerle yaralanan ya da hastalanan 73 hayvana cerrahi müdahale yapıldığını söyledi.

Böylelikle can dostlarının veteriner hekimler sayesinde sağlıklarına kavuştuğunu ifade eden Sarıkıurt, ayrıca sahipsiz sokak hayvanlarının rutin olarak kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini de sürdürdüklerini kaydetti.









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