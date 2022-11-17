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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lodos, Marmara Denizi'nde ulaşımı aksatıyor

AA

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Lodos, Marmara Denizi'nde ulaşımı aksatıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan ve sabahtan beri devam eden lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.

Balıkçıları da olumsuz etkileyen şiddetli rüzgar yüzünden küçük balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodostan dolayı denize açılamayan balıkçıların bir süre imanda bekleyeceğini söyledi.

Lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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