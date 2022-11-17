Lodos, Marmara Denizi'nde ulaşımı aksatıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan ve sabahtan beri devam eden lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.

Balıkçıları da olumsuz etkileyen şiddetli rüzgar yüzünden küçük balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodostan dolayı denize açılamayan balıkçıların bir süre imanda bekleyeceğini söyledi.

Lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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