Şarköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünün Atatürk Caddesi'ndeki tören geçişi ilgiyle izlendi.



Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'ın konuşma yaptığı törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve şiirler okundu.



Törene CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kaymakam Hakan Kılınçkaya, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan, Garnizon Komutanı Uğur Tanrıverdi, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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