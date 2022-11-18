TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde kilit parke taş yol çalışmaları devam ediyor.



İğneler Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmaların, hava koşullarının elverdiği şartlarda süreceğini söyledi.

İğneler Mahalle Muhtarı Halit Dindar ve vatandaşlarla yol çalışmalarının olduğu yerde incelemelerde bulunarak bilgi aldığını belirten Yüksel, "İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan yol sorununu göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmış olduğumuz alt yapı çalışmaları ile en aza indirdik. Yapılmayan eksik yollarımızı da bir bir tamamlıyoruz." dedi.

- Çorlu'da ihtiyaç sahiplerine Dost Market desteği

Çorlu Belediyesi ile Unvansız Gönüllüler Derneği iş birliğinde geçen nisan ayında hayata geçirilen Dost Market ile 424 vatandaşın ihtiyacının giderildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak proje hazırladıklarını söyledi.

Dost Market'in hizmete girdiği günden bu yana 424 vatandaşın ihtiyaçlarına ulaşabilmesine olanak sağladığını anlatan Sarıkurt, "Bugüne kadar 1 milyon liranın üzerinde ayni ve nakdi yardım toplandı. Bunun önemli bir kısmı ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından kişiye özel Çorlu Kart ile Dost Market'ten temin edildi. Biz bir aileyiz ve bağışlarınız ile birlikte daha da büyüyeceğiz demiştik. Her geçen gün büyümeye ve daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşıyoruz." dedi.



- Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona ediyor

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, 2022 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemeleri ile 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların 12. taksit ödemeleri ve 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ise 8. taksit ödemelerinin 30 Kasım 2022 Çarşamba günü sona ereceğini bildirdi.

Kum, yaptığı yazılı açıklamada, taksit ödemelerini hatırlatarak doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı.

Kum, "2022 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi borçları mayıs ve kasım aylarında 2 taksit halinde ödenebilmektedir. Vatandaşlarımız belediyemize olan geçmiş yıllara ait vergi borçlarını 7256 ve 7326 sayılı kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 30 Kasım 2022 tarihine kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmaları gerekiyor. Veznelerimiz 26 Kasım Cumartesi ve 27 Kasım Pazar günleri de hizmet verecektir." dedi.

- Ergene'de ibadethanelerin eksikleri giderilecek

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde ibadethanelerin eksiklerini tamamlamaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Esenler Mahallesi'nde bulunan caminin bahçesini kilit parke taşı ile kaplayarak bakımlarının yapıldığını söyledi.

Yüksel, ilçe genelinde bu işlemlerin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Camimizin diğer eksikliklerini de tespit ettik, en kısa sürede bu eksiklikleri de gidereceğiz. Vatandaşlarımızın daha temiz ve daha sağlıklı yerlerde ibadetlerini yapmaları bizim için çok önemlidir. Ergene Belediyesi olarak alt yapı, üst yapı, park, yol, su ve kanalizasyon gibi asli görevlerimizin yanı sıra ibadethaneler gibi ortak kullanım alanlarının da çevre düzenlemelerini yapmaya camilerimizin eksikliklerini gidermeye gayret gösteriyoruz." dedi.





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