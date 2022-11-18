Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu madde ve silah bulunan baba oğul tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evlerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilen baba ile oğlu tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler evde yaptığı aramada, 1225 uyuşturucu hap, 100 gram bonzai, pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 280 lira ele geçirdi.

Evde bulunan şüpheli S.C. ve oğlu İ.C. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.













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