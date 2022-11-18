Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu bulunan çift gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir çift, evlerindeki bir miktar uyuşturucuyla yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, F.Ç'nin Yenice Mahallesi'ndeki evinde yaptığı aramada 300 gram metamfetamin, 50 gram skunk ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.Ç. ve eşi E.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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